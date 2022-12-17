Берлин, 17 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против добычи природного газа в стране методом фрекинга — методом гидравлического разрыва пласта. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung 17 декабря.

Joshua Doubek Часть оборудования, обеспечивающего гидроразрыв

«Идея гидравлического разрыва пласта в Германии кажется мне миражом: по мере приближения к ней растворяешься в воздухе», — сказал Шольц, отмечая неправдоподобность технологии, особенно учитывая стремление Германии достичь климатической нейтральности в ближайшие 25 лет.

Также Шольц добавил, что необходимо начать расширенную диверсификацию во всех отраслях экономики, чтобы получить независимость от Китая.

Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц заявил о важности не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, несмотря на разногласия по конфликту на Украине.