Будапешт, 17 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Венгрии считают, что соглашение с Румынией, Азербайджаном и Грузией о поставках электроэнергии станет важным шагом на пути укрепления энергобезопасности ЕС. Об этом 17 декабря заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Комментируя заключение договоренности между четырьмя странами, Петер Сийярто пояснил, что соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и далее по дну Чёрного моря в Румынию, а оттуда в Венгрию подпишут в Бухаресте 17 декабря лидеры четырех государств. В Бухарест также приехала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава МИД Венгрии считает, что вместо политических заявлений необходимо решение, реальное строительство. Речь идет о совместных инвестициях в уникальный проект, поскольку по тысячекилометровому подводному кабелю будет поставляться «зеленая электроэнергия», полученная в Азербайджане.

Правительство Венгрии планирует частично использовать электроэнергию из Азербайджана внутри страны, а частично экспортировать в соседние государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан планирует в 2023 году экспортировать в Европу не менее 11,6 млрд куб. м природного газа. Об этом заявил президент бывшей союзной республики СССР Ильхам Алиев 17 декабря в ходе церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

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