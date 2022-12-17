Берлин, 17 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Возможность восстановления взаимодействия России и Германии по окончании конфликта на территории Украины не исключил 17 декабря немецкий канцлер Олаф Шольц.

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

Как отметил Шольц, слова которого приводит ТАСС, по окончании конфликта «в какой-то момент» может стать возможным возобновление взаимодействия России и Германии.

«Однако это время не сейчас», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия согласовала план правительства Германии по национализации немецкой энергетической компании Uniper.