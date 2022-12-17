Бухарест, 17 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Лидеры Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии 17 декабря на встрече в Бухаресте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития и передачи «зелёной» энергии. Трансляцию ведёт пресс-служба азербайджанского президента.

president. az На встрече в Бухаресте

В подписании документа участвовали президенты Румынии и Азербайджана Клаус Йоханнис и Ильхам Алиев, а также премьер-министры Венгрии и Грузии Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили. Вместе с ними в переговорах участвовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и поставки «зелёной энергии» между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», — заявил по этому поводу Алиев.

Фон дер Ляйен на совещании назвала Азербайджан «надёжным партнёром» Евросоюза. Она заявила, что новое соглашение ещё больше сблизит ЕС со странами Закавказья.

Напомним, Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в страны ЕС. Обсуждается проект прокладки электролинии через Чёрное море, а также по территории Грузии, Румынии и Венгрии.