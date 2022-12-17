Киев, 17 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 17 декабря по всей территории Украины, сообщает 17 декабря ресурс для оповещения местных жителей.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины подконтрольных ВСУ. 17 декабря 2022

Воздушная тревога объявлена практически одновременно по всей территории в 12:25 мск.

Напомним, накануне, 16 декабря, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога с комментариями в местных пабликах о ракетных ударах со стороны России.

Между тем о нанесении массированных ударов ни 16 февраля, ни 17 февраля официально Минобороны РФ не информировало.