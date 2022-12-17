Бангкок, 17 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну (Рама Х) и королеве Сутхиде рекомендовано временно воздержаться от исполнения королевских обязанностей. Такие рекомендации им дали врачи. Об этом 17 декабря сообщается в заявлении Бюро королевского двора.

The Public Relations Department Король Маха Вачиралонгкорн, Рама X

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Уточняется, что такие меры потребовались из-за того, что монаршие особы заразились коронавирусом.

Наличие инфекции выявили результаты тестирования 70-летнего короля и королевы на коронавирус, проведённого днём ранее. Поскольку у них есть легкие симптомы заболевания, врачи предоставили им лекарства и рекомендовали воздержаться от исполнения королевских обязанностей в течение некоторого времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде с 1 октября были отменены все введённые ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд. Одновременно в королевстве был отменён введённый по этой же причине режим чрезвычайного положения.

В связи с благоприятной ситуацией в стране также прекратил свою работу Центр по борьбе с коронавирусом, передавший оставшиеся функции минздраву Таиланда.

Напомним, введённые в марте 2020 года ограничения из-за ситуации с COVID-19 продлевались в стране 19 раз.