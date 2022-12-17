Луганск, 17 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В результате обстрела города Счастье Луганской Народной Республики погибли три мирных жителя, пятеро получили ранения. Об этом 17 декабря сообщается в Telegram-канале СЦКК.

(сс)Den1980 г. Счастье. ЛНР

«По уточненным данным, в результате обстрела города Счастье с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибли три мирных жителя и пять человек получили ранения. Разрушены четыре жилых дома», — говорится в сообщении.

О факте обстрела города Счастье Луганской Народной Республики сообщалось 17 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено три ракеты типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

Как передает ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял об уничтожении войсками ЛНР до 90 киевских боевиков за последние сутки.