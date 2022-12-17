Бухарест, 17 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 декабря прибыла в Бухарест, чтобы обсудить партнёрство ЕС в сфере энергетики с лидерами стран Закавказья. Об этом она сообщила в соцсети Twitter.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«Многообещающее партнёрство, полное потенциала для потока «зелёной энергии» в Европе. Энергия, на которую мы можем положиться для нашего общего будущего», — написала она.

Фон дер Ляйен присутствует на переговорах лидеров Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии. Они прибыли в Бухарест, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития и передачи «зелёной энергии».

Напомним, Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в страны Евросоюза через грузинскую территорию, Чёрное море и Румынию с Венгрией. Проект прокладки линии обсуждается.