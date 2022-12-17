Иркутск, 17 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На трассе в Иркутской области произошло столкновение маршрутного такси и двух легковых автомобилей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины Toyota Corolla Fielder допустил касательное столкновение с иномаркой Nissan X-Trail, после чего столкнулся с движущимся во встречном направлении маршрутным микроавтобусом Ford», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого маршрутка, в которой ехали 16 пассажиров, включая двух детей, съехала с трассы в кювет.

Кроме того, уточняется, что в данный момент медики ведут осмотр всех участников ДТП, на месте аварии работают инспекторы ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в результате ДТП с участием автобуса в Томской области пострадали восемь человек.