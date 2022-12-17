Москва, 17 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Страны Запада собираются принудить Сербию согласиться с «государственностью» непризнанного Косова, заявил глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По словам российского дипломата, о желании стран Запада любыми способами принудить Сербию поступиться национальными интересами, территориальной целостностью и согласиться с косовской «государственностью» свидетельствует франко-германский проект урегулирования.

«Драматичное развитие событий вокруг Косова подтверждает актуальность резолюции Совета Безопасности ООН по Косову», — заявил Юрий Пилипсон.

В МИД России назвали «провалом» посредничество ЕС в диалоге Сербии и Косова, так как видно, что ЕС не хочет добиться от Косова выполнения согласованных договоренностей, включая создание сербских муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон обвинил Запад в подведении ситуации в Косово на грань вооруженного конфликта.