Москва, 17 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Температура на борту космической станции «Союза МС-22», где накануне, 16 декабря, произошел инцидент с повреждением обшивки, находится в пределах + 28–30 градусов. Такой температурный режим не угрожает жизнедеятельности космонавтов, они заняты плановой работой. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Роскосмоса.

nasa. gov Союз МС-22

«Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает», — заявили в госкорпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 декабря на борту космической станции произошел инцидент — оказалась поврежденной обшивка приборно-агрегатного отсека. Запланированные работы в открытом космосе были отменены. В настоящее время космонавты занимаются уборкой на станции, в центре управления полетами принимают решение о дальнейшей работе космонавтов на МКС и специалистов на Земле.