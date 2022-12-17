София, 17 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Партию истребителей F-16 попросили у США власти Болгарии для возможности охраны своего воздушного пространства, сообщили 17 декабря в пресс-службе болгарского президента.

U.S. Air Force F-16

Просьба эта прозвучала со стороны болгарского президента Румена Радева в ходе телефонных переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. Болгарский лидер сказал главе Госдепа, что София рассчитывает на своих союзников, однако ей нужно самой развивать свои способности по охране своего воздушного пространства, так что она просит предоставить ей в лизинг истребители F-16.

Также переговорщики обсудили энергетическую проблематику. Со своей стороны болгарский лидер сообщил Блинкену о возможности в рамках формирования альтернативного варианта поставки сырой нефти построить от города Александропулиса (Греция) к городу Бургасу новый нефтепровод. Тогда предприятия Болгарии не останутся без работы, а республика — без доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ, позволяющий приобрести у США восемь F-16, болгарский парламент ратифицировал в конце ноября.