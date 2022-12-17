Бухарест, 17 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Лидеры Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии собрались 17 декабря в Бухаресте для подписания соглашения о совместном развитии и передаче «зелёной энергии». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

(сс) sarangib Зеленая энергетика

Сообщается, что на переговоры стороны пригасил президент Румынии Клаус Йоханнис. Азербайджан представляет президент республики Ильхам Алиев, Венгрию — премьер-министр Виктор Орбан, Грузию — премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кроме того, на переговорах присутствует глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным пресс-службы, началось пленарное заседание, на котором обсуждается соглашение.

Напомним, Алиев в октябре 2022 года впервые за семь лет посетил Грузию. Он сообщил, что Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в Европу, проложив линию через грузинскую территорию и Чёрное море. Гарибашвили на это дал принципиальное согласие.