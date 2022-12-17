Берлин, 17 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости не дать «оборваться нити» переговоров с Российской Федерацией, несмотря на разногласия по конфликту на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — цитирует Шольца одна из ведущих газет Германии Süddeutsche Zeitung 17 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.