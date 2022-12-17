Москва, 17 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Кадры того, как второй полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард» заступает на боевое дежурство в Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области, опубликовало 17 декабря Минобороны России.

mil.ru Заступление на боевое дежурство второго полка с комплексом «Авангард» в Ясненском ракетном соединении

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету доставляют и загружают в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата.

«В День РВСН [ракетных войск стратегического назначения] в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард», — говорится в сообщении.