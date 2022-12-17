Вашингтон, 17 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп продал все свои выпущенные электронные изображения. Как сообщает газета The Guardian, несмотря на многочисленные насмешки в интернете, коллекция цифровых карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) экс-главы Белого дома была распродана менее чем за день, что принесло 4,5 миллиона долларов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, 14 декабря Трамп предупредил фанатов о «важном объявлении» в своей социальной сети Truth Social. Днём позже 45-й президент Соединённых Штатов объявил, что предлагает «карточки ограниченным тиражом с изображением удивительного искусства своей жизни и карьеры».

Уточняется, что невзаимозаменяемые токены продавались на торговой площадке Opensea. 16 декабря было сообщено, что карточки распроданы.

«Мы сотворили историю, ― заявил Трамп в своей соцсети. ― Мои электронные коллекционные карточки были распроданы в течение нескольких часов. Поздравляю всех коллекционеров».

На карточках, выпущенных ограниченной линейкой в формате NFT, изображён 45-й президент США в разных образах. Цена одной карточки, по словам бывшего президента, составляла $99.