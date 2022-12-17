Минск, 17 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Белоруссии будут созданы отряды для борьбы с диверсантами и террористами. Их создадут из военнослужащих запаса в подразделениях внутренних войск. Об этом 17 декабря сообщили МВД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

Как подчеркнули в ведомстве, один из таких отрядов с названием «Смерч» уже создан при войсковой части 3214 в Минске, в котором уже прошли обучение 300 военнослужащих запаса. По его образцу будут созданы подразделения во всех остальных частях внутренних войск.

«Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и НВФ дали название «Смерч». Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск», — сообщается в telegram-канале МВД Белоруссии.