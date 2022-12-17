Баку, 17 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Азербайджан планирует в 2023 году экспортировать в Европу не менее 11,6 млрд куб. м природного газа, заявил президент бывшей союзной республики СССР Ильхам Алиев 17 декабря в ходе церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Ratfink1973 Природный газ

«В прошлом году мы направили на европейский рынок 8,2 млрд кубометров природного газа. В нынешнем году этот показатель составит 11,3 млрд, а в следующем — как минимум 11,6 млрд кубометров», — заявил президент Азербайджана.

Как передает ИА REGNUM, ранее в интервью телеканалу News18 министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил о намерении развития всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в сфере энергетики.