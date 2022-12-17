Москва, 17 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Вызванная коронавирусом пандемия может оказаться не последним из тех вызовов, с которыми сталкивается система здравоохранения, заявил 17 декабря глава депздрава Москвы Алексей Хрипун на форуме профессионалов «Моя поликлиника».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно», — сказал Хрипун.

По его данным, в Москве в 2020–2022 гг. ковидом переболели свыше трёх миллионов человек.

Однако круг проблем не ограничен инфекциями: существует и такой вызов, как старение населения, то есть процент больных людей в возрасте, причём в Москве этот показатель Хрипун оценил в 26%.

Чиновник добавил, что на различные вызовы необходимо реагировать системно.