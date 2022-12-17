Донецк, 17 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми более 30 человек личного состава. Об этом 17 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артилерия ВСУ

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооружённых сил РФ за сутки уничтожили: одну самоходную артиллерийскую установку, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотника киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Новая Каховка в Херсонской области в очередной раз оказался под обстрелом киевских боевиков.