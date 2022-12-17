Мелитополь, 17 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. На территории Запорожской атомной электростанции начали монтировать защитный купол. Об этом 17 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Он уточнил, что купол смонтируют над хранилищем отработанных ядерных отходов.

«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол», ― написал в телеграм-канале Рогов.

Председатель движения пояснил, что купол призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что те, кто стреляют по Запорожской АЭС, точно знают, что делают. По его словам, создание защитной зоны вокруг ЗАЭС должно способствовать прекращению огня.

Гросси призвал не стрелять ни по станции, ни с её территории, в очередной раз не уточнив, кого именно он призывает не стрелять по ЗАЭС.