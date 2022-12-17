Минск, 17 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Из-за вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости мог произойти пожар в жилом доме в Минске, в результате которого в ночь на 17 декабря погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе белорусского МЧС.

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В ведомстве отметили, что «прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости». «Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир ёмкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость», — говорится в сообщении.

По другой, более ранней версии, пожар вызван взрывом газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек, включая ребёнка 2011 года рождения, погибли при пожаре, который вспыхнул ночью в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на бульваре Шевченко в Минске.

К моменту прибытия пожарных на втором этаже здания происходило горение открытым пламенем.

Спасатели с вышележащих этажей спасли 12 человек, включая троих детей. Три человека госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги». Из смежных и вышерасположенных квартир эвакуировали ещё десять человек.

К 4:08 мск пожар ликвидировали. На втором и четвертом этажах в квартирах обнаружили шесть тел.