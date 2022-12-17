Монреаль, Канада, 17 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Действие ограничений на участие российских спортсменов в международных турнирах до четырёх лет не позволяет продлить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) его регламент. Об этом говорится в заявлении WADA, которое приводит «Матч ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

В декабре 2019 года из-за решения WADA о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены из РФ были на четыре года отстранены от участия в крупных международных турнирах под флагом нашей страны и с другой национальной символикой. Затем не согласившееся с таким решением РУСАДА обратилось по этому поводу в Спортивный арбитражный суд (CAS), в декабре 2020 года сокративший этот срок до двух лет — до 17 декабря 2022 года.

«Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты. Мы по‑прежнему разочарованы, что CAS не одобрил предложенный нами набор санкций, которые предусматривали отстранение на четыре года. Все знали, что этот день наступит. Для нас это происходит слишком рано, но CAS принял своё решение, и, как и все другие заинтересованные стороны, мы должны его соблюдать», — говорится в заявлении WADA.

При этом указывается, что статус РУСАДА — это «отдельный процесс», который только «начинается» с 17 декабря, так как в этот день WADA инициирует всестороннюю проверку выполнения российским агентством всех условий из решения CAS.

Также уточняется, что, когда WADA посчитает, что все эти условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию (CRC).

«Если CRC согласится, он вынесет рекомендацию исполкому WADA. Невыполнение условий восстановления в полном объёме приведет к сохранению статуса несоответствия РУСАДА до тех пор, пока они не будут выполнены», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект, которым предусмотрены поправки, необходимые для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международных правах, внесли в Госдуму члены думского комитета по физической культуре и спорту по главе с Дмитрием Свищевым (ЛДПР).