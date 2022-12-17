Нью-Дели, 17 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури 17 декабря в интервью телеканалу News 18 заявил о намерении республики развить сотрудничество с Российской Федерацией в сфере энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Наше сотрудничество с Россией в области энергетики очень расширилось, — заявил Пури. — Теперь Россия стала крупным поставщиком наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираком и Кувейтом».

Также представитель ведомства отметил, что ждет более интенсивного взаимодействия со всеми государствами, включая Российскую Федерацию, в сфере энергетики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем российско-индийского сотрудничества, которое развивается на принципах особо привилегированного партнёрства.