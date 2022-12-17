Астана, 17 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Правительству Казахстана необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат и снизить уровень инфляции. Такие задачи перед кабинетом министров в ходе встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым 17 декабря поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Кроме того, глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.

«Президент поставил перед правительством следующие задачи: обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, держать под особым контролем прохождение отопительного сезона», ― говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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В свою очередь премьер-министр доложил казахстанскому лидеру, что планируется пересмотреть и отменить порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования. Также предусматривается увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года уровень инфляции в Казахстане составил 19,6% в годовом выражении, что является историческим максимумом за последние 14 лет.