Контингент НАТО усилил своё патрулирование на севере Косово
Контингент НАТО KFOR усилил своё патрулирование и присутствие на севере Косово
Белград, 17 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На севере Косово усилено патрулирование и присутствие контингента Североатлантического альянса (НАТО) KFOR. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба миссии НАТО на своей странице в одной из соцсетей.
«С октября мы усилили своё присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что KFOR ожидает тесного сотрудничества со всеми сторонами и просит воздержаться от провокаций для обеспечения безопасности.
Кроме того, командование миссии НАТО в Косово призвало все стороны обеспечить «свободу передвижения» в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Сербия направила командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции.