Белград, 17 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На севере Косово усилено патрулирование и присутствие контингента Североатлантического альянса (НАТО) KFOR. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба миссии НАТО на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«С октября мы усилили своё присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что KFOR ожидает тесного сотрудничества со всеми сторонами и просит воздержаться от провокаций для обеспечения безопасности.

Кроме того, командование миссии НАТО в Косово призвало все стороны обеспечить «свободу передвижения» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Сербия направила командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции.