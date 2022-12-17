Вашингтон, 17 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министерство энергетики США намерено восполнить стратегический нефтяной резерв, сообщает 17 декабря американское ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Уточняется, что Соединенные Штаты собираются приобрести до 3 млн баррелей нефти в феврале 2023 года, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

Минэнергетики США считает, что закупка нефти станет возможностью обеспечить выгодную сделку для граждан США, выкупив нефть по более низкой цене, чем средняя цена, по которой она была продана, — 96 долларов за баррель, а также укрепить энергетическую безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании XX Международного форума «Газ России 2022: Поворот на Восток» первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что у России есть возможность продолжать реализацию проектов по сжижению природного газа.

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