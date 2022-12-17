Донецк, 17 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ повреждены два здания. Об этом 17 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артилерия ВСУ

«Последствия обстрела Ворошиловского района (Донецка): прямое попадание в учебный корпус №6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом на улице Челюскинцев», — говорится в сообщении.

Кулемзин добавил, что при обстреле повреждения также получили медицинский центр «МедЭстет», остановочный павильон «Студгородок» и троллейбусная контактная линия.

Как передает ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщалось об обстреле Гольмовского, Макеевки, Старомихайловки, Яковлевки и Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ.