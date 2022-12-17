Москва, 17 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Меры поддержки рынка труда продлены правительством России до конца 2023 года, сообщили 17 декабря в правительственной пресс-службе. Соответствующее постановление от 15 декабря подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансии

«Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций продлевается до конца 2023 года», — сообщили в правительстве.

Эти меры помогают российским работодателям в условиях введения западных санкций создавать временные рабочие места для людей, находящихся под риском увольнения.

Также эти меры позволяют организации оплачивать общественные работы тем, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства. Помогают они и в организации профессионального обучения сотрудников промпредприятий, находящихся под риском увольнения.

Отмечается, что государство частично возмещает работодателям затраты по этим направлениям: компенсации подлежат расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

Благодаря этим мерам, отмечает правительство, планируется в 2023 году временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В бюджете страны на эти расходы предусмотрено более 12,8 млрд рублей.

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Напомним, правительство 9 декабря объявило, что продлило действие нормы, позволяющей компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, до 1 июля 2023 года.