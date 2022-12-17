Донецк, 17 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Гольмовский, Макеевку, Старомихайлову, Яковлевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Яковлевки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, отмечается, что в 09:00 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой, в 09:15 — пять снарядов калибра 122 мм по Старомихайловке, в 09:20 — три снаряда калибра 122 мм по Гольмовскому и в 10:40 — четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в ДНР за сутки погиб один мирный житель.