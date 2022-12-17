В Новой Каховке сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
ВСУ выпустили шесть снарядов по Новой Каховке в Херсонской области
Новая Каховка, Херсонская область, 17 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Город Новая Каховка в Херсонской области в очередной раз оказалась под обстрелом киевских боевиков. Об этом 17 декабря сообщил представитель экстренных служб.
«Ранним утром украинские боевики выпустили шесть снарядов ствольной артиллерии», ― говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.
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Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 декабря бандеровские боевики обстреляли город Новая Каховка. Повреждения получили объекты энерго- и газоснабжения.
Как заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, причём под удар попадают мирные жители, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры.