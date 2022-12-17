Москва, 17 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Пилипсон в интервью агентству ТАСС 17 декабря заявил, что газовый хаб на территории Турции станет привлекательным для многих европейских стран.

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«<…> Совместная российско-турецкая инициатива должна быть привлекательной для многих государств с учетом успешного опыта нашего двустороннего взаимодействия с Анкарой в указанной сфере», — сказал Пилипсон.

Также представитель ведомства отметил, что вопрос создания газового хаба в Турции решается «в полном соответствии интересам Российского государства», однако требует основательного и ответственного подхода.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поставлять газ из России и Туркменистана в европейские страны.