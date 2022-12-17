Москва, 17 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. О похолодании в некоторых регионах России сообщил в интервью ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Жителей России предупредили о необычно холодной погоде. В ряде регионов в ближайшие дни температура воздуха будет ниже нормы на 7 и более градусов.

По словам синоптика, это относится к опасным погодным явлениям.

Гидрометцентр России предупреждает о похолодании в Калининградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском краях, Коми и регионах Уральского федерального округа. Температура воздуха, например, в Уральском федеральном округе опустится до минус 30–33 градусов. Аномальный холод также придёт в регионы Сибирского федерального округа, где температура воздуха опустится до минус 38 градусов.

В Москве со следующей недели ожидаются морозы до минус 16–17 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании, снеге, гололедице и метели в предстоящие выходные в Москве.