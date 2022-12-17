Москва, 17 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Сложная обстановка в европейской энергетике является результатом санкционной политики Евросоюза в отношении России. Об этом в интервью агентству ТАСС 17 декабря заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетический кризис Евросоюза

«Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, — логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России», — считает дипломат.

Также Юрий Пилипсон отметил, что вопросы поставок энергоресурсов России в Сербию обсуждаются в доверительном и конструктивном ключе.

Как передает ИА REGNUM, ранее в постпредстве России при Евросоюзе назвали новый пакет антироссийских санкций нелегитимным.