Нью-Дели, 17 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом доме в индийском штате Телангана погибли не менее шести человек, в том числе — два ребёнка. Об этом 17 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные полиции.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Согласно данным правоохранителей, пожар в посёлке Венкатапур округа Манчериал начался в ходе семейного праздника.

Также указывается, что на место инцидента выехала пожарно-спасательная бригада, но отстоять загоревшийся дом не удалось, он был полностью уничтожен. При этом отмечается, что в данный момент ведётся расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при пожаре в жилом многоэтажном доме в Минске погибли шесть человек, в том числе ребёнок.