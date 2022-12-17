Вена, 17 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Предстоящие в ближайшие дни в Тегеране консультации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана, которые планировались ещё на вторую половину ноября, но были отложены, не могут не радовать. Об этом 17 декабря заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Мы приветствуем предстоящие на днях консультации МАГАТЭ и иранской стороны в Тегеране, ― подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат. ― Отрадно, что пауза оказалась не слишком продолжительной».

При этом постпред отметил, что прорыва в ходе нынешней встречи не ожидается, таких надежд «никто не питает».

«Но хотелось бы надеяться, что она создаст предпосылки для последующего более углубленного и предметного разговора в интересах скорейшего урегулирования остающихся нерешённых вопросов, связанных с обнаружением частиц антропогенного урана в ряде пунктов на территории Ирана», ― пояснил Ульянов.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день переговоры по восстановлению ядерной сделки практически находятся в тупике, однако шансы на достижение позитивного результата сохраняются. Постпред уверен, что при наличии политической воли с обеих сторон «все эти вопросы вполне поддаются решению».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Комиссии национальной безопасности иранского парламента заявил, что между Ираном и Международным агентством по атомной энергии ведутся официальные и неофициальные переговоры. Он подчеркнул, что путь взаимодействия между Тегераном и МАГАТЭ открыт, однако такие меры, как принятие антииранской резолюции, разрушают сотрудничество с организацией.

Напомним, 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трёх незаявленных объектах.