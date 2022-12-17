Москва, 17 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Турции не следует спешить с проведением наземной операции в Сирии, хотя можно понять желание Анкары обеспечить защиту границ своего государства, заявил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Комментируя планы Анкары провести в Сирии военную операцию, российский дипломат сказал, что генштабы и разведки России и Турции поддерживают «плотный контакт» по этой теме.

Хотя Москва относится с пониманием «к чувствительным для партнёров вопросам защиты южных турецких границ», всё же Анкаре следует помнить о принципах территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии, которые должны быть соблюдены.

«В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооружённое противостояние», — заявил Пилипсон в интервью ТАСС.

Он добавил, что на текущий момент единственным эффективным способом урегулирования кризиса в Сирии является астанинский формат, запущенный в своё время «именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября турецкое руководство объявило, что готово начать на севере Сирии наземную операцию против курдов.