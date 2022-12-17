Москва, 17 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон обвинил Запад в подведении ситуации в Косово на грань вооруженного конфликта. Об этом российский дипломат заявил в интервью TACC.

Флаг Косово

Юрий Пилипсон объяснил, как потакание Соединенных Штатов и Европейского союза усилило конфликт в Косово. По его словам, Косово представляет собой самый крупный очаг нестабильности на Балканах, а разрастающаяся там эскалация вполне закономерна.

Российский дипломат считает, что США и ЕС, которые пестовали албанский национализм, проигнорировали этнические чистки по отношению к коренному сербскому населению. Подобное потакание Косово вскоре привело к произошедшему резкому обострению сложной ситуации в стране до уровня вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что во время председательства Польши политика ОБСЕ была подчинена её интересам, а саму организацию превратили в «токсичное место» для сведения счетов.