Москва, 17 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На данный момент не ведётся обсуждений возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кипром. Об этом 17 декабря рассказал директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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«В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учетом введённых Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолетов», — заявил он в интервью ТАСС.

Также глава четвертого европейского департамента МИД уточнил, что власти Кипра полностью поддерживают введённые Евросоюзом антироссийские санкции, хотя и неоднократно заявляли, что экономика островного государства несёт значительные убытки в результате обвала турпотока из РФ.

«Дополнительные комментарии, думаю, не требуются», — заключил Пилипсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министерство торговли США продлило на 180 дней действие санкций в виде экспортных ограничений в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».