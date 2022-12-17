Вашингтон, 17 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри заявил, что в Пентагоне не располагают свидетельствами посещения Земли инопланетянами или указаниями на то, что какие-либо явления имеют внеземное происхождение.

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«Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение», — цитирует Малтри телеканал CBS 17 декабря.

Также замминистра обороны США отметил, что на данный момент не располагает информацией, позволившей бы предположить посещение Земли инопланетянами.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью PBS заявил, что не ожидает в ближайшее время эскалации конфликта вокруг Тайваня.