Москва, 17 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Видеозапись проведения телемоста для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, находящихся в тыловой зоне спецоперации, и их проживающих в Новосибирской области родных обнародовало 17 декабря Минобороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Семьи мобилизованных

«Тёплые слова поддержки передали родственники и дети мобилизованных военнослужащих и представители общественных организаций», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, в ходе проведения телемоста его участники исполняли под гитару песни вместе с артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 киевских боевиков.