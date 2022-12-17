Киев, 17 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Владимира Зеленского призывают провести переговоры с Россией о мире, но он не считает, что ему есть о чём говорить. Об этом глава киевского режима заявил в интервью LCI.

Цитата из к/ф: «Ржевский против Наполеона». реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия. Украина Зеленский в роли Наполеона

Владимир Зеленский «Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров. Однако я не вижу предмета для разговора».

Комментируя инициативы французского президента Эммануэля Макрона вести диалог на тему Киева с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский сказал, что усилия Парижа напрасны — вряд ли «это принесёт результаты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции неоднократно называл диалог с Россией необходимым для урегулирования ситуации на Украине. Он старается сохранять с Путиным «прямой контакт».