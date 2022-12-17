Москва, 17 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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«На протяжении своей истории РВСН надёжно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны», ― указал министр обороны в поздравительной речи.

Он также отметил профессионализм личного состава, его самоотверженность, верность служебному долгу, благодаря которым «сегодня обеспечена высокая готовность РВСН к выполнению стоящих перед ними ответственных задач».

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«Созданные талантливыми учёными, инженерами и конструкторами стратегические ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования с уникальными боевыми характеристиками позволяют РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и её союзников», ― подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что на сегодняшний день в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения ведётся подготовка к развёртыванию новых ракетных комплексов.