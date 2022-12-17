Москва, 17 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка. Об этом 17 декабря сообщили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко (фрагмент). 1868

В ведомстве советуют выбирать новогодний костюм из прочной ткани с натуральной подкладкой, который не имеет резкого химического запаха, а все мелкие детали на нем крепко пришиты или приклеены. Роспотребнадзор напоминает покупателям, что костюм для ребенка должен быть не только красивым, но и комфортным.

«Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка», — сообщает Роспотребнадзор, добавив, что прочность ткани — один из наиболее важных моментов при выборе новогоднего костюма.

Кроме того, ведомство рекомендует при выборе детского костюма убедиться, что он не оставит следов краски на коже ребёнка, для этого нужно потереть влажной белой тканью поверхность наряда, если платок не окрасился, значит окраска прочная, пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что пока не планируется вводить каких-то ограничений федерального уровня в связи с гриппом.