Луганск, 17 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 киевских боевиков. Об этом 17 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, три танка, две артиллерийские установки и 16 единиц специальной автомобильной техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр столицы киевского террористического режима Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжения нет у половины жителей Киева.