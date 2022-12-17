Вашингтон, 17 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Развитие конфликта вокруг Тайваня до вооружённого столкновения — это вопрос не ближайших месяцев или года, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Господство США над Тайванем

Уильям Бернс «Я бы не стал измерять это такими категориями, как месяц или год».

При этом нужно понимать, что Пекин не собирается сдавать позиции по Тайваню, отмечает директор ЦРУ. Со своей стороны, насколько известно Вашингтону, Пекин «готовит вооружённые силы к тому, чтобы начать войну к 2027 году».

Получается, что угроза военного столкновения будет нарастать в ближайшие десять лет, отмечает представитель Вашингтона.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня осложнилась по инициативе США минувшим летом: на остров, который Китай считает своим, с официальным визитом 2 августа прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.