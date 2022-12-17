Минск, 17 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом многоэтажном доме в Минске погибли шесть человек, в том числе ребенок. Об этом 17 декабря сообщается в пресс-службе Следственного комитета Республики Беларусь.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«По данным следствия, сегодня около 3:30 мск в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе ребенок», — говорится в распространенном сообщение СК.

Также отмечается, что на данный момент сотрудниками МЧС эвакуировано более 20 человек.

Как передает ИА REGNUM, ранее на официальном сайте Национальной лесной корпорации (Conaf) сообщалось, что в результате пожаров в Чили уничтожено более 70 тысяч гектаров леса.