Донецк, 17 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один мирный житель. Об этом 17 декабря сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити в Донецке

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск — ред.) 16 декабря до 08:00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё семь мирных жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики преступного режима Киева в ночь на 17 декабря обстреляли Будённовский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».