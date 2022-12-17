Киев, 17 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Киеве восстановлено водоснабжение. Об этом 17 декабря сообщил мэр столицы киевского террористического режима Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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При этом, подчеркнул глава городской администрации, электроснабжение есть только у двух третей жителей Киева. А без теплоснабжения остается половина горожан.

«Половина киевлян уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян», ― написал Кличко в телеграм-канале.

Он также добавил, что графики аварийных отключений пока применяются.

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«Потому что дефицит электроэнергии значительный. И энергетики просят и дальше экономить», ― пояснил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 декабря в результате обстрелов объектов инфраструктуры столицы часть из них вышла из строя. Поэтому в Киеве сейчас «перебои» со светом, водой и теплом. Он добавил, что в целях оперативного управления городом в кризисной ситуации уже развернуты оперативные штабы — общегородской и в каждом районе столицы.

Отметим, что Минобороны России не объявляло 17 декабря о нанесении ударов по инфраструктуре Киева.