Минск, 17 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил папу Римского Франциска с днём рождения и заявил, что Минск и Ватикан вместе должны способствовать миру, сообщает 17 декабря пресс-служба главы белорусского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

В поздравлении папе Римскому президент Белоруссии отметил, что Минск и Святой престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для разрешения кризиса. Александр Лукашенко также заявил, что не теряет веры в то, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в регионе.

Белорусский президент поблагодарил папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия.

По данным пресс-службы, глава белорусского государства отметил общее с Ватиканом видение путей разрешения актуальных проблем. Кроме того, Александр Лукашенко поддержал призыв папы от 13 сентября 2022 года о возрождении хельсинкского духа. Президент Белоруссии также обозначил значимость диалога между народами и восстановления доверия между народами.

«Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались», — заявил Александр Лукашенко, отмечая, что впечатлен мудростью и прозорливостью папы Римского.

Глава Римско-католической церкви папа Римский Франциск отмечает 17 декабря 2022 года свой 86-й день рождения.